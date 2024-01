Aktorzy głosowi będą nieśmiertelni. Hollywood bierze ślub z AI

Duncan Crabtree-Ireland - główny negocjator związku - opisał porozumienie jako "torujące drogę profesjonalnym aktorom głosowym do bezpiecznego odkrywania nowych możliwości zatrudnienia dla ich cyfrowych replik głosowych". Umowa została zawarta w momencie, gdy Hollywood próbuje opracować rozwiązania prawne dot. wykorzystania sztucznej inteligencji. W ubiegłym roku SAG-AFTRA osiągnęła porozumienie z hollywoodzkimi studiami, które zakładają ochronę aktorów wobec nieuczciwego wykorzystania ich wizerunku do tworzenia deepfejków – a to udało się dopiero po wielomiesięcznym strajku. W rezultacie obecnie studia filmowe są zobowiązane do płacenia aktorom (i uzyskania ich zgody) przed użyciem ich wizerunku do wygenerowania repliki z użyciem AI.