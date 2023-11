Twój telefon to mobilny alkomat. Dobrze wie, kiedy jesteś pod wpływem

To, że poziom upojenia alkoholem danej osoby można oszacować słuchając jej głosu, w tym przez mikrofon, raczej nie będzie dla nikogo niespodzianką. Okazuje się jednak, że mobilne układy scalone są już na tyle wydajne, by bez problemu analizować na żywo specyfikę głosu. To oznacza, że niemal każdy telefon z w miarę sprawnym mikrofonem może pełnić rolę alkomatu o zaskakująco wysokiej precyzji pomiaru.