Przygotuj się na przełom. W 2024 r. ludzie zrobią w kosmosie niesamowite rzeczy

Przygotujcie masę popcornu, ulubione napoje i szykujcie się na nieziemskie widoki. Artemis II to z pewnością hit roku 2024 i numer jeden wśród misji, na jakie czekamy w przyszłych miesiącach. To druga zaplanowana misja programu Artemis, prowadzonego przez NASA. Program Artemis ma na celu ponowne wysłanie ludzi na Księżyc. Misja Artemis II będzie pierwszą załogową misją statku kosmicznego Orion, który ma być wystrzelony rakietą Space Launch System (SLS) w listopadzie 2024 r. Czterech astronautów ma przelecieć nad Księżycem i powrócić na Ziemię i będzie to pierwsza załogowa misja poza niską orbitą okołoziemską od czasu Apollo 17 w 1972 r.