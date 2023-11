W konkursie na najbrzydszy samolot świata należący do NASA samolot Super Guppy miałby szansę na podium. Mimo to trudno nie podziwiać tej latającej maszkary, jej konstruktorów i pilotów. Ten samolot wykorzystywany jest tylko do najtrudniejszych misji, w których trzeba przetransportować nietypowe części i elementy statków kosmicznych. Tym razem Super Guppy przewoził wyglądającą jak latający spodek osłonę statku Orion, który wrócił na Ziemię po okrążeniu Księżyca.