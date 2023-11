Samoloty docierają do Europy szybciej niż zwykle. Co się dzieje?

Bilety na podróże Concorde były znacznie droższe niż na zwykłe i długie loty - w końcu czas to pieniądz. Zmierzch tych maszyn nastąpił na początku XXI wieku, kiedy to po jednej z katastrof zaufanie do nich spadło. Do tego doszedł 11 września 2001 i ogólny strach przed lotami. Tak naprawdę jednak, kluczowym czynnikiem stały się pieniądze. Linie lotnicze – w czasie, gdy Concorde’y zostały uziemione na czas śledztwa – zauważyły, że pasażerowie pierwszej klasy zwykłych samolotów generują znacznie większy zysk niż w trakcie lotu szybkim, ale drogim Concordem. Po co więc skracać czas podróży, skoro na wolnych samolotach można zarabiać więcej?