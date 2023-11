Ten samolot miał latać w kosmos i na orbitę Ziemi. Miał też sam wracać i lądować. Miał

Rockwell X-30 miał również charakterystyczny kształt, który miał zapewniać mu optymalną aerodynamikę w różnych warunkach lotu. Był to tzw. waverider (pol. jeździec na fali). To zaawansowana koncepcja budowy samolotów hipersonicznych, które z wyglądu wyglądają raczej jak pocisk. Mają one bardzo małe skrzydła, które służyły głównie do sterowania położeniem samolotu, a nie do generowania dodatkowej siły nośnej. Konstrukcja poprawia swój stosunek siły nośnej do oporu (doskonałość aerodynamiczną), wykorzystując fale uderzeniowe generowane podczas własnego lotu jako powierzchnię nośną. Obliczanie efektów tych złożonych interakcji wykraczało poza możliwości aerodynamiki aż do czasów wprowadzenia użytecznej obliczeniowej dynamiki płynów, w latach 80. XX wieku.