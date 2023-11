Nie chcesz reklam, w ten sposób musisz oglądać seriale. Netflix wpadł na porąbany pomysł

Netflix ogłosił nowe treści reklamowe, które już są dostępne w Stanach Zjednoczonych i mają być "rozszerzone na skalę globalną" w 2024 roku. Świeże formaty obejmują sponsorowanie tytułu, momentu oraz sponsorowanie na żywo. O co dokładnie chodzi? Zgodnie z informacją prasową, sponsorowanie tytułu rozpoczęło się wraz z marką Frito Lay's podczas ostatniego sezonu "Love is Blind" i będzie kontynuowane z nowymi sponsorami dla "Squid Game: The Challenge" oraz "The Crown".