Chociaż firma z Cupertino nazwała nowy wariant kolorystyczny Space Black, to nie jest on bynajmniej kruczoczarny, tylko po prostu… ciemny. Zdecydowanie bliżej mu do starszego wariantu o nazwie Space Grey niż do sprzętów w kolorystyce Midnight Black. Nie zmienia to jednak faktu, że niezwykle mi się on podoba - jeśli kupowałbym dziś MacBooka Pro, to właśnie w tej wersji.