Coś niedobrego dzieje się z wieloosobowym The Last of Us. Co się stało?

The Last of Us Multiplayer - nazywane także The Last of Us Factions - to najambitniejszy projekt wieloosobowy studia Naughty Dog. Tytuł początkowo miał stanowić część The Last of Us Part 2, jako moduł do rozgrywek multiplayer. Ambicja jego producentów sprawiła jednak, że projekt ewoluował w dużą, osobną i samodzielną produkcję.