Wysyp nowości w Google Maps. Oto 5 funkcji, które zachwycą każdego

Jeżeli nie masz pomysłu co chcesz zobaczyć - to także nie problem. Dzięki tej funkcji możesz wyszukać swoje zainteresowania z frazą "rzeczy do zrobienia", np. "rzeczy do zrobienia anime manga sztuka", a Google podpowie ci, które miejsca mogłyby być interesujące. W działaniu funkcji Google wykorzystuje sztuczną inteligencję, która przeanalizowała miliony zdjęć i recenzji upublicznionych przez użytkowników Google Maps.