Polska ma szczęście, że dostała tę funkcję. Mapy Google piękne i szczegółowe jak nigdy wcześniej

Immersive View to funkcja (a właściwie widok) Google Maps po raz pierwszy zapowiedziana podczas konferencji Google I/O 2022. W dużym uproszczeniu można ją porównać do dziecka Google Earth i Street View, bowiem Immersive View umożliwia spojrzenie na ulice wybranych miast z lotu ptaka (lub jak kto woli, drona).



Usługa po raz pierwszy trafiła do użytkowników w zeszłym roku, początkowo obejmując tylko najbardziej znane miejsca na świecie takie jak np. londyński Big Ben, a później także największe metropolie takie jak Nowy Jork czy Tokio. Teraz Immersive View wkracza do ponad 500 miejsc na świecie, w tym do aż 10 z Polski.