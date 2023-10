A co jeżeli powiem, że PiS przegrał wybory przez mObywatela?

Rozwiązanie to wymagało od głosującego trochę zachodu. Żeby to poprawić wprowadzono możliwość składania takich wniosków online. Natomiast w ostatnim czasie mObywatel uzyskał dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców, dzięki czemu można z jego poziomu podejrzeć gdzie jesteśmy zapisani do głosowania oraz złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania - aplikacja kieruję wtedy na dobrze znaną rządową stronę, która działa od kilku lat.