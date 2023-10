Jak zagłosować w wyborach parlamentarnych 2023 bez dowodu osobistego? Jest na to sposób

Aby zagłosować za pomocą aplikacji mObywatel, należy udać się do najbliższej komisji wyborczej i pokazać na smartfonie swój elektroniczny dowód osobisty. Komisja wyborcza sprawdzi dane użytkownika i wyda mu kartę do głosowania. Użytkownik może następnie oddać swój głos na kandydata lub kandydatkę swojego wyboru. Po zagłosowaniu użytkownik musi wrzucić kartę do głosowania do urny w swojej komisji wyborczej.