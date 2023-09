Wypchany portfel zostaw w domu. Oto dwie aplikacje, których naprawdę potrzebujesz zamiast portfela

Jak odbywa się potwierdzenie tożsamości w Banku Pekao? To bardzo proste! Wystarczy, że przyjdziemy do placówki banku lub partnerskiej ze smartfonem z zainstalowaną i skonfigurowaną aplikacją mObywatel (do której zalogujemy się profilem zaufanym z Pekao24). Następnie uruchamiamy mDowód klikając „Potwierdź swoje dane”, a pracownik banku wygeneruje nam kod QR, który trzeba będzie zeskanować, co automatycznie przekaże dane dokumentu do banku.