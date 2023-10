Czy powrót do brzydszej klawiatury jest możliwy? Test Logitech Wave Keys

Zanim zaczniecie pukać się w głowę, że zwracam uwagę na tak nieistotne dla klawiatury detale jak wygląd, pozwólcie, że się wytłumaczę. Wave Keys to w końcu klawiatura od Logitecha, który w ostatnim czasie stawia na estetykę swoich produktów i bardzo dobrze mu to wychodzi. I nie chodzi nawet o tak dalekie produkty jak słuchawki. Spójrzcie na tę klawiaturę do Maków. Zerknijcie na moją ukochaną serię Pop Keys, z której na co dzień korzystam. Najlepszym przykładem, czym dla Logi jest dziś design, jest podstawka pod laptopa – urocza, praktyczna, prześliczna. Wyobraziłem sobie, że zespół projektantów Wave Keys chodził po biurze ze świadomością, że koledzy z tamtych działów podśmiewają się za ich plecami. A jeśli to ci sami, to cóż, pewnie coś musiało ich w środku kłuć.