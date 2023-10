Ten procesor nie miał jeszcze premiery. Komuś udało się go kupić

Jak informuje portal Videocardz, sztandarowy procesor nadchodzącej generacji, Intel Core i9-14900K, został zauważony w niemieckim serwisie eBay, jako produkt do sprzedaży jednego z większych w Europie sklepów z częściami - PC Alternate. Procesor został wyceniony na 685 euro (ok. 3100 zł) i pojawił się na aukcji w czwartek (12 października), co szybko zauważyli pierwsi entuzjaści sprzętu komputerowego.