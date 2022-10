Pierwsze PC z procesorami Intela i9 13. generacji wkrótce w Polsce. To marzenia graczy i twórców

Intel niedawno zaprezentował procesory 13 generacji Raptor Lake dla desktopów. Jednostki CPU zostały wyposażone w dodatkowe rdzenie nowego rodzaju, przeznaczone do pracy wielozadaniowej. Z kolei wydajność w przypadku pojedynczych operacji - jak obsługa gry wideo - ma sięgać do 15 proc. wzrostu. Warto dodać, że chociaż procesory Raptor Lake stworzono z myślą PCIe Gen 5.0 i DDR5, to obsługują również tańszą alternatywę DDR4, w przeciwieństwie do konkurencji AMD.