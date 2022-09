AMD Ryzen 7000 blednie przy nowych procesorach Intela. Chodzi o cenę

To się w ostatnich latach zmieniło. Procesory AMD Ryzen okazały się nie tylko lepsze od układów Intela w kategorii relacji ceny do możliwości - ale, tak po prostu, lepsze. Szybsze w większości zadań, a przy tym (choć w późniejszych generacjach) również o wysokiej sprawności energetycznej, przez co zaczęły się świetnie sprawdzać również w laptopach. Intel po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna, zaczął być w defensywie.