Tania karta graficzna Intel Arc A580 już tu jest. Oto jak daje radę w grach

W praktyce karta powinna zatem zaoferować podobną wydajność do RX’a 6600, więc szykuje się ciekawa tańsza propozycja do gier. Karta została wyceniona na 179 dolarów, natomiast dobrym odnośnikiem powinien być Intel ARC A750, którego można dostać za 899 zł. Intel ARC 580 powinien kosztować trochę mniej - może 799 albo 749 zł, zobaczymy w niedalekiej przyszłości.



Wiemy, że układ trafi do Polski - będzie dostępny m.in. w sklepie x-kom, co zostało potwierdzone przez Intela.