NVIDIA szykuje nową tanią kartę graficzną. Ale nie taką jak myślisz

Wszystko wskazuje na to, że będzie to po prostu odpowiedź na nową kartę graficzną Intel ARC A580 Alchemist, która została zapowiedziana w ubiegłym roku, natomiast od tego czasu na nasz rynek trafiły tylko cztery modele - ARC A380, A750, A770 8 GB i A770 16 GB. Jako że ARC A750 można kupić już za ok. 900 zł, to A580 najpewniej będzie jeszcze tańszą propozycją za ok. 700-800 zł.