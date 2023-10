Einstein znowu miał rację. Antymateria jednak nie lewituje

Jedną z nich jest to, co doprowadziło do oddzielenia się od siebie materii i antymaterii we wczesnym Wszechświecie. Gdybyśmy znaleźli odpowiedź na to pytanie, moglibyśmy zrozumieć, dlaczego jesteśmy w stanie zaobserwować jedynie niewielką ilość antymaterii w kosmosie wokół nas.