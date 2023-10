Oto nowości w Google Chrome 119. W końcu zachowasz swoje grupy

Nowa wersja wprowadza zapisywanie i synchronizowanie grup kart, co umożliwia pozostawienie zestawu kart nawet po wyłączeniu przeglądarki. Jest to najprostszy suwak „Zapisz grupę”, który w praktyce okazuje się bardzo przydatny. Dodatkowo zapisanie grup sprawia, że grupy są synchronizowane, przez co będą dostępne z poziomu innych urządzeń automatycznie.