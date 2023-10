Oto laptopy Chromebook Plus. Szukaj sprzętów z tym oznaczeniem

Obok mocniejszej specyfikacji technicznej Chromebooki Plus powinny zostać wyposażone w szereg rozwiązań programowych. W 2024 roku do systemu ChromeOS zostanie wprowadzona sztuczna inteligencja Google, więc dodatkowa moc obliczeniowa z pewnością się przyda. Ale to nie wszystko - laptopy z tym dopiskiem zyskają dostęp do funkcji Magic Eraser, znanej m.in. ze smartfonów Google Pixel, a także wsparcie dla bardziej zaawansowanych aplikacji graficznych.