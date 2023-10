Będzie szybciej. AMD FSR 3 pojawi się na Xbox Series i PS5

Technologia upłynniania AMD FSR 3 zwiększająca wydajność gier zadebiutowała na komputerach osobistych. Na ten moment wykorzystują ją dwie produkcje: Forspoken oraz Immortals of Aveum. Co interesujące, AMD FSR 3 działa nie tylko z kartami Radeon, ale również konkurencyjnymi modelami GeForce. To możliwe, ponieważ FSR 3 działa programowo, podczas gdy DLSS firmy Nvidia to rozwiązanie sprzętowe, oparte o rdzenie Tensor.