Tak wygląda lądowanie ogromnego Herculesa na drodze w Polsce. Wszystko nagrała załoga

Od tego czasu samolot C-130 Hercules był produkowany w ponad 40 wersjach, różniących się między innymi napędem, wyposażeniem, pojemnością i zadaniami. Samolot ten był wykorzystywany nie tylko do transportu wojskowego, ale także do operacji specjalnych, wsparcia powietrznego, ratownictwa, tankowania, rozpoznania meteorologicznego, gaszenia pożarów czy ewakuacji medycznej. Samolot ten był także eksportowany do ponad 50 krajów, w tym do Polski.