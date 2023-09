Pozwól firmie rozwinąć skrzydła. Jak wrzucić szósty bieg? Od AI po kursy językowe

Tłumaczenie stron internetowych to atut Skrivanka, który do kwestii podchodzi kompleksowo: obsługuje ponad 100 języków, dostosowuje treści do wymagań SEO (analizuje słowa kluczowe i tworzy metaopisy), a także do wymagań kulturowych. Firma pracowała już ze stronami opartymi o WordPressa, Joomlę, Drupala i wiele innych, a także dużymi klientami, którzy wymagali tłumaczeń dokumentów korporacyjnych na 37 języków - i to w ramach jednego projektu.