iPhone 15 w przedsprzedaży w Plusie. Oszczędzasz 1200 zł i za dwa lata masz nowego iPhone’a 17

Nowe iPhone’y jak co roku nie są tanie. Pod tym względem nikt nie powinien być zaskoczony - już chyba każdy się przyzwyczaił, że za sprzęty Apple’a trzeba słono zapłacić. Natomiast to, co może sprawić, że urządzenia będą znacznie bardziej przystępne, to przeróżne promocje. Przykładowo taka, w której można zapłacić 1200 zł mniej za iPhone’a 15 Pro i za dwa lata dostać zupełnie nowego iPhone’a 17.