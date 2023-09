Orange wyłącza 3G i mówi klientom: „zalecamy wymianę modemu”. Co z telefonami?

Obecnie 3G to raptem 2,5 proc. całego ruchu operatora, co najlepiej pokazuje, że tylko garstka klientów Orange będzie musiała się dostosować do zmiany. Ale różnicę odczują wszyscy, bowiem dzięki wygaszeniu 3G zrobi się więcej miejsca na LTE. Będzie więc lepszy zasięg i jakość usług.