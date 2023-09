Ludzie zjadają AirPodsy, bo myślą, że to tabletki. Dobra wiadomość jest taka, że znajdzie je iPhone

Słuchawki. Niby nic takiego problematycznego w nich nie ma. Ale jeżeli ludzie zaczynają je połykać przez to, że wyglądają jak tabletki lub przez to, że je łatwo połknąć, to chyba robi się z tego problem. Kolejna osoba, całkiem omyłkowo, zamiast swoich tabletek, zjadła AirPodsy.