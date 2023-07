Chirurżka z TikToka straciła prawo do wykonywania zawodu. Livestreamowała operacje i słabo wyszło

W cztery tygodnie po operacji pod jedną z piersi Cardenas obecna była otwarta rana o wymiarach 5 x 5 cali (ok. 12,7 x 12,7 cm). Sprowokowało to ją do obejrzenia zapisanego nagrania transmisji na żywo z operacji kobiety, z którego Grawe - już po zakończeniu transmisji - wycięła momenty, w których nie była skupiona na pacjentce i mówiła do kamery. Kelsey Cardenas udała się ze swoim biustem do innego lekarza, który przyznał, że zabieg został przeprowadzony nieprawidłowo i piersi Cardenas nie będą już nigdy wyglądać tak samo.