TikTok pokaże ci wideo z krajalnicą do jajek. Po czym ci ją sprzeda. Kupisz?

Chińskie paltformy e-commerce to istny fenomen osatniej dekady. Od lat Europa środkowo-wschodnia to żyła złota dla Aliexpress, w 2021 roku Shein był najczęściej pobieraną aplikacją mobilną do e-zakupów na świecie, a obecnie Temu przygotowuje się do wejścia na polski rynek.



Teraz europejskie rynki mogą spodziewać się nieoczekiwanej konkurencji. ByteDance, chińska firma odpowiedzialna za TikTok tworzy własną platformę sprzedażową, która według informacji stanowić będzie część aplikacji TikTok.