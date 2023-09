We wnętrzu Słońca znajduje się coś tajemniczego. Naukowcy mają pomysł, jak rozwiązać zagadkę

Ale co mają wspólnego neutrina z ciemną materią? Otóż niektórzy badacze przewidują, że ciemna materia może czasami oddziaływać ze zwykłą materią i rozpadać się na inne cząstki. Jeśli tak się dzieje w jądrze słońca, gdzie ciemna materia może się gromadzić przez miliardy lat, to jednymi z produktów rozpadu mogą być właśnie neutrina. Te neutrina mogłyby uciec ze Słońca i dotrzeć do Ziemi, gdzie można by je wykryć. Taki pomysł postawili naukowcy w artykule opublikowanym na portalu arXiv.