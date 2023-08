W tej cenie to w sumie opłacalny ten nowy tablet Xiaomi. Jest dobrze, bo tanio

Redmi Pad SE zasila spora bateria 8000 mAh z ładowaniem 10 W, a urządzenie zostało zamknięte nie w plastikową, a aluminiową obudowę i waży 478 g. Cena? Podstawowa wersja z 4 GB pamięci operacyjnej kosztuje 199 euro (ok. 880 zł), wariant 6/128 229 euro (ok. 1020 zł), 8/128 GB to koszt 249 euro (ok. 1100 zł).