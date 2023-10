Jaki tablet do 500 zł kupić? Czy w takiej kwocie da się znaleźć coś sensownego?

Tablety w cenie około 500 zł nie będą demonami wydajności. Wśród tanich tabletów możemy liczyć co najwyżej na procesory Unisoc, czy MediaTek. W przypadku wyboru co ciekawszych procesorów nie wystarczy nam nawet na modem LTE. Tym niemniej nie można powiedzieć, by tablety do 500 zł nie nadawały się do niczego.