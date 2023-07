Czytniki Kindle, głośniki Echo i Fire TV w świetnych cenach. Grube promocje na Amazon Prime Day

Czytnik Kindle Paperwhite 5 od Amazon to urządzenie do czytania książek elektronicznych, które zapewnia wysoką jakość obrazu, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu oczu. Wyświetlacz ma rozdzielczość 300 ppi i nie odbija światła, dzięki czemu tekst i grafika są wyraźne i czytelne, a sam ekran wiernie odwzorowuje doświadczenie czytania tekstu z papierowych kartek. Urządzenie pozwala też na dostosowanie jasności i kolor wyświetlacza do warunków oświetlenia i własnych preferencji. Co ciekawe, czytnik Kindle nie ma żadnych zbędnych funkcji, które mogłyby odwracać uwagę od lektury. Bateria Kindle jest w stanie wytrzymać do nawet 6 tygodni na jednym ładowaniu przez USB-C, a pamięć 16 GB pozwala na przechowywanie dużej ilości książek, które można kupić w sklepie Kindle Store na Amazon.com.



W ofercie na Amazon Prime Day znacząco przecenione zostały dwa czytniki Amazonu - wspomniany Paperwhite, jak i podstawowy Kindle:



Czytnik Kindle Paperwhite kupisz za 559,99 zł (było 789,99 zł) na Amazon.pl

Czytnik Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) za 604,99 na Amazon.pl

Czytnik Kindle (2022) Czarny, bez reklam kupisz za 369,99 zł (było 509,99 zł) na Amazon.pl