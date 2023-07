Dzisiaj Amazon zaszalał z promocjami. DJI, Sony, Soundcore i Logitech w niskich cenach na Prime Day

Jak pisaliśmy wcześniej, Sony Alpha ZV-E10 to nowe rozdanie dla osób poszukujących aparatu nie tylko do zdjęć, ale też do kręcenia filmów czy vlogowania. Sony do dyspozycji oddało nam obrotowy ekran dotykowy, automatyczną ekspozycję twarzy i przełącznik bokeh do rozmycia tła - czyli coś, co potrzebuje każdy, kto lubi vlogować.



Duża matryca (24,3 MP typu APS-C) umożliwia nagrywanie 4K (do 30 kl./s.) i Full HD w zwolnionym tempie (do 120 kl./s/) z możliwościami przy słabym oświetleniu i większym rozmyciem tła. Ostrość zostanie zachowana dzięki trybowi Eye AF w czasie rzeczywistym, który śledzi oko fotografowanej osoby. W zestawie z body znajduje się także kitowy obiektyw 16-50 mm. Więc nic, tylko kupować - i zacząć swoją karierę vlogera.



Aparat Sony Alpha ZV-E10L kupisz za 3099 zł na Amazon.pl