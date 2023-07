Google Bard to rozklekotany rzęch. Startuje do wyścigu, a konkurencja już pije szampana

Google szybko zorientował się w sytuacji, zwołał sztab kryzysowy i zaczęło się rozpaczliwe i desperackie oraz przeprowadzone naprędce kopiowanie czatbota opartego na sztucznej inteligencji. W pewnym sensie Google dał się wyprzedzić konkurencji, ale robił dobrą minę do złej gry i udawał, że został wyprzedzony tylko nieznacznie.



Gdy Microsoft pokazywał nowe możliwości Binga, Google czarował na swoich blogach i w mediach społecznościowych, że on to jest ze sztuczną inteligencją „na ty” od lat, że inteligentne retuszowanie zdjeć w Pixelach i że w ogóle model LaMDA, itd.



Potem Google pokazał światu Barda i okazało się, że świat dla Google’a oznaczał wyłącznie język angielski. Teraz Bard jest dostępny również w Polsce i co ważne dla Polaków, również w języku polskim. Bawimy się tym SI w redakcji od samego rana i mówiąc wprost: jest bieda jakich mało.



Google Bard nie dorasta do pięt Czatowi Binga i jest słabszy niż ChatGPT (GPT-4) wpięty no netu pluginem. Nie mówiąc już o ChacieGPT, podłączonym do sieci przez rozszerzenie do przeglądarki, które polecałem tutaj. Po ostatnim incydencie z dostępem do danych za paywallem OpenAI zablokowało ChatowiGPT dostęp do sieci. Blokada pewnie tymczasowa i nie całkowita, bo za pomocą pluginów lub rozszerzeń bot nadal może łączyć się z internetem.