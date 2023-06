Taki będzie Samsung Galaxy A25. Na pokładzie jedna ważna zmiana

Jeżeli przyjrzeć się renderom, to widzimy ten sam design, co w Galaxy A24. Oznacza to, że Samsung może nie wprowadzić żadnych większych zmian w „nowym” modelu, a jeśli takowe wystąpią, to tylko po stronie specyfikacji technicznej. Wymiary smartfona to 162 × 77,5 × 8,3 mm - niemal identyczne w porównaniu do poprzednika.