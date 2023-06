Tak będzie wyglądał Galaxy S23 FE. Gdzieś to już widzieliśmy...

W tym roku ma się to zmienić, ponieważ urządzenie ma trafić do sprzedaży jeszcze w 3 kwartale (czyli w okresie od lipca do września), a nowe doniesienia jeszcze bardziej budują potwierdzenie, że ten faktycznie zadebiutuje na rynku. Użytkownik Onleaks, znany z wielu trafionych przecieków, tym razem dostarczył nam rendery prezentujące wygląd Samsunga Galaxy S23 FE.