Co by było, gdyby emisja dwutlenku węgla była widoczna? Mocna animacja od NASA

Dlaczego do zagrożenia smogiem podchodzimy śmiertelnie poważnie, podczas gdy nadmierną emisję gazów cieplarnianych często traktujemy jak coś, co nas nie dotyczy? Jednym z powodów może być to, że smog widzimy na własne oczy. Mglista zawiesina nad Krakowem to widok, który pozostaje w pamięci na długo. Mocny obraz wymusza działanie tu i teraz lokalnych władz oraz jednostek centralnych.