Sezon grzewczy się zaczął i powoli robi się siwo. Polacy palą "wszystkim"

Muszę przyznać, że brzmi to imponująco. Rzeszów daje mieszkańcom do ręki narzędzie, które pozwoli sprawdzać, czy władze faktycznie realizują swój cel, jakim ma być walka ze smogiem i zmniejszenie zanieczyszczeń. Ciekawe, co na to Pabianice, czyli miasto, które do 2033 ma być "neutralne klimatycznie", ale póki co władze zadowoliły się obietnicami o sadzeniu drzew. Z ograniczeniem dotychczasowych emisji jest już gorzej.