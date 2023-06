Marek Szymaniak ze Spider’s Web+ zwycięzcą nagrody na najlepszy reportaż!

Ale Marek zgarnia też laury samodzielnie. Na Festiwalu Literackim doceniony został jego artykuł pt. Edukacyjna Polska A, B i C. Z małego miasta wielkie sny o studiach. Marek opisuje w nim, jak to, gdzie się urodziliśmy, może wpływać na to, jaką ścieżkę edukacyjną wybierzemy. Wskazuje, że poziom nauczania w mniejszych miejscowościach jest gorszy niż w dużych miastach. Problem ten jest niezauważalny. To dlatego tekst Marka jest tak ważny i słusznie nagrodzony.