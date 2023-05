Masz psa? „To trujesz planetę tak samo, jak miliarderzy w prywatnych odrzutowcach”

Inny powód emisji to odchody. A konkretnie to, że trzeba je sprzątać przy użyciu plastikowych woreczków. Do tego dochodzą wizyty u weterynarza. Czy to oznacza, że nie powinniśmy mieć zwierząt domowych, jeżeli zależy nam na dobru planety? Aż tak daleko idących wniosków autor nie wysnuwa. W jego książce chodzi o pokazanie, że nawet drobne aktywności mogą mieć znaczenie, bo coś się za nimi kryje. I właśnie dzięki temu możemy być bardziej świadomi, np. pamiętając o gaszeniu światła.



Ale Berners-Lee wymienia ważny – z perspektywy środowiska – plus posiadania zwierząt. Jak zauważa, mając psa czy kota inaczej planuje się wakacje, ograniczając wyjazdy. Naprawdę wskazanie tej książki przez szefa firmy lotniczej to strzał do własnej bramki, czyż nie?