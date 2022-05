Przyłapali Elona Muska na bezsensownych lotach. Miliarder tylko udaje zatroskanego o planetę

Nie ma wprawdzie żadnego prawa zakazującego wykonywania tak krótkich lotów prywatnym odrzutowcem, ale krytyka Elona w tym przypadku jest słuszna, wszak to właśnie on krytykuje wszystkich wokół za niewspieranie jego ekologicznej działalności. Zaledwie kilka tygodni temu z oburzeniem tweetował o tym, że Bill Gates, założyciel Microsoftu posiada pozycję krótką na Tesli (transakcję giełdową pozwalającą zarabiać na spadkach kursu firmy), choć cały czas przekonuje, że chce walczyć ze zmianami klimatu. Jeżeli według Muska to jest hipokryzja, to jak nazwać krytykowanie innych za brak determinacji w walce ze zmianami klimatu przy jednoczesnym korzystaniu z prywatnego odrzutowca do pokonywania odległości, które ludzie codziennie pokonują samochodami.