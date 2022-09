Nie musisz truć planety. Ta książka pomoże ci zmniejszyć ślad węglowy

Pewnie tak jest. Ale takie książki jak "Sorry, taki mamy ślad węglowy" dają dziwną nadzieję. W sumie niewiele trzeba, żeby zobaczyć, który produkt jest zły i dlaczego. Nie jest to trudne, tym bardziej, że nagle okazuje się, że poprzednie pokolenia już tak żyły. Mike Berners-Lee pisze, żeby nie zalewać czajnika do pełna, tylko tyle, ile potrzeba do zaparzenia herbaty czy kawy, a ja słyszę głos babci, która śmieje się z dziadka, że nalał wody "jak dla całego wojska".