Po co psycholog, skoro jest inteligentny zegarek? Giganci technologiczni robią coś bardzo niebezpiecznego

Teraz emocje też staną się tego częścią. To tylko mój czarny scenariusz, ale wyobrażam sobie, że po udostępnianych statystykach ktoś dojdzie do wniosku, że nie radzi sobie z tym co siedzi w środku bardziej, niż myślał. Jego ciało i umysł, niczym źle zarządzana firma, plajtują. Być może zmusi go to do podjęcia działań, a być może pogrąży w kryzysie. Ryzyko wydaje się być duże, a niedługo możemy być świadkami takiego groźnego eksperymentu na żywych, odczuwających organizmach.