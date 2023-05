Lepiej usiądź. Tyle kosztuje wyprodukowanie jednego Samsunga Galaxy S23 Ultra

Zanim jednak do tego przejdziemy, to warto przypomnieć, że w pierwszym kwartale 2023 r. Samsung zanotował najniższy dochód od 14 lat, ale duży wpływ na to miał dział Samsung Memory, który odnotował stratę w wysokości 3,4 miliarda dolarów, która pochłonęła duży procent marży koreańskiego producenta. Dział smartfonów ma się natomiast bardzo dobrze.