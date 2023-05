Stylowy cowork w biznesowym centrum Warszawy - Mindspace Skyliner – jest już otwarty

Znajdziemy tam prywatne biura, ogólnodostępne przestrzenie do pracy wspólnej, zamknięte salki konferencyjne do spotkań z pracownikami czy klientami, a więc wszystko to, za co użytkownicy polubili otwartą sześć lat wcześniej przestrzeń coworkingową Mindspace w Hali Koszyki. Mindspace Skyliner jest jednak mniej butikową, a bardziej biznesową lokacją.