Wydrukowali filet rybny w drukarce 3D. To znacznie lepsze niż panga hodowana w ścieku

Może wydawać się to głupie, ale problemy z pozyskiwaniem mięsa czy to z ryb czy z innych zwierząt w przyszłości mogą sprawić, że zaczniemy walczyć pomiędzy sobą o pożywienie. Nawet tak egzotyczne próby poprawy tej sytuacji jak drukowane mięso zasługują na uwagę, bo mogą w jakimś stopniu poprawić dostępność tego pożywienia. Polacy również pracują nad mięsem komórkowym. W nadchodzącej przyszłości coraz więcej firm będzie próbowało uzyskać mięso w taki sposób. Może się okazać, że nie tylko nasze dzieci, ale jeszcze my będziemy chodzić do restauracji na burgera z mięsem z laboratorium.