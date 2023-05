Tak będzie wyglądać życie cudownego dziecka Doliny Krzemowej. Elizabeth Holmes stawiła się do więzienia

W zakładzie karnym, w którym stawiła się Holmes przebywa 650 kobiet. Amerykańskie media podają, że osadzone zdolne do pracy mogą otrzymać zatrudnienie w gastronomii lub fabrykach za stawkę od 12 centów do 1,15 dolara za godzinę. To drobny, ale istotny szczegół, bo przecież Holmes w szczycie swojej wątpliwej moralnie kariery zarabiała miliony i z pewnością nowa rzeczywistość będzie dla niej szokująca.